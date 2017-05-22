Президент РФПЛ Сергей Прядкин прокомментировал фанатские беспорядки в Туле во время и после матча 30-го тура премьер-лиги между «Арсеналом» и «Спартаком».

Болельщики москвичей сперва подожгли гостевую трибуну, а затем повредили систему подогрева на стадионе. Из-за фанатов «Спартака» на поле «Арсенала» вылилось 6 тонн тосола, газон в штрафной площади надо будет менять.

«В основном эксцессов не было. Правда более 15 рьяных болельщиков было задержано, теперь они будут привлечены к административной ответственности.

Вы знаете, что мы со «Спартаком» планировали сделать торжественную церемонию, но видели, что все прошло достаточно сложно с учетом того, что все службы были готовы.

Дай бог, что все закончилось хорошо, было зрелищное мероприятие. К сожалению, мы предвидели, что во многих городах могло повториться такое, что фанаты побегут и будут брататься со своей командой.

Это не очень здорово. Александр Аркадьевич Мейтин (директор по безопасности РФПЛ – прим. Sports.ru) был на этом матче вчера. Он отметил, что был случай с падением болельщика, но ничего серьезного», – сказал Прядкин.

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