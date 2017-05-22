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    Быстров и Торбинский покинули «Краснодар»

    Теги Владимир Быстров Дмитрий Торбинский Премьер-лига Россия трансферы Краснодар

    Полузащитники Дмитрий Торбинский и Владимир Быстров покинули «Краснодар».

    Сроки контрактов с обоими футболистов подошли к завершению, поэтому они уходят из краснодарской команды в статусе свободных агентов.

    Владимир Быстров защищал цвета «Краснодар» с лета 2014-го года, сыграв за черно-зеленых 53 официальных матча, в которых забил 5 мячей и сделал 2 результативных передачи.

    Дмитрий Торбинский пополнил ряды «горожан» годом позже, на его счету 45 официальных игр и 3 результативных передачи.

    Сегодня «Краснодар» также объявил о расставании с Калешиным и Вандерсоном 

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