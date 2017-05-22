«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить форварду «Вердера» Крузе 13 млн евро в год

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен приобрести нападающего Макса Крузе.

Сообщается, что китайский клуб согласен предоставить 29-летнему немцу годовой оклад в размере 13 миллионов евро после вычета налогов.

Контракт Крузе с бременским клубом рассчитан до 2019 года, а его трансфер оценивается в 15 миллионов.

В 23 матчах прошедшего чемпионата Германии форвард забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

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