Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить форварду «Вердера» Крузе 13 млн евро в год

    Теги Вердер бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Китай Макс Крузе Тяньцзинь Цюаньцзянь

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен приобрести нападающего «Вердера» Макса Крузе.

    Сообщается, что китайский клуб согласен предоставить 29-летнему немцу годовой оклад в размере 13 миллионов евро после вычета налогов.

    Контракт Крузе с бременским клубом рассчитан до 2019 года, а его трансфер оценивается в 15 миллионов.

    В 23 матчах прошедшего чемпионата Германии форвард забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.

    «Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об устной договоренности с форвардом мирового класса

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться