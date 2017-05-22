«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить форварду «Вердера» Крузе 13 млн евро в год
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» намерен приобрести нападающего «Вердера» Макса Крузе.
Сообщается, что китайский клуб согласен предоставить 29-летнему немцу годовой оклад в размере 13 миллионов евро после вычета налогов.
Контракт Крузе с бременским клубом рассчитан до 2019 года, а его трансфер оценивается в 15 миллионов.
В 23 матчах прошедшего чемпионата Германии форвард забил 15 голов и сделал 7 результативных передач.
«Тяньцзинь Цюаньцзянь» объявил об устной договоренности с форвардом мирового класса
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.