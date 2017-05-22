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    «Спартак» побил антирекорд по разгромным поражениям в чемпионском сезоне

    Теги Спартак Рубин Премьер-лига Россия Арсенал Тула рекорды

    «Спартак» в заключительном туре РФПЛ уступил на выезде тульскому «Арсеналу» (0:3).

    Красно-белые потерпели третье крупное поражение в прошедшем турнире, установив антирекорд для чемпионских сезонов. Ранее в премьер-лиге-2016/17 «Спартак» проиграл 0:4 «Крыльям Советов» и 0:3 — «Ростову».

    Предыдущий антирекорд принадлежал «Рубину», который в золотом сезоне-2008 уступил «Спартаку» (0:3) и ЦСКА (0:4).

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    • Да, что-то нечисто
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    • Нет, просто у "Спартака" не было мотивации
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