Кейн второй год подряд стал лучшим бомбардиром АПЛ

Нападающий Харри Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ по итогам сезона-2016/17.

23-летний форвард забил 29 мячей в 30 матчах чемпионата, опередив Ромелу Лукаку («Эвертон», 25 голов) и Алексиса Санчеса ( , 24 гола).

Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» премьер-лиги второй год подряд – в прошлом сезоне он также стал лучшим бомбардиром турнира, забив 25 голов в 38 матчах.

Отметим, что в двух последних турах англичанин забил 7 голов, оформив покер и хет-трик, соответственно. Он стал первым с 1994 года игроком, кому удалось забить в АПЛ в двух матчах подряд по 3 или более мячей.