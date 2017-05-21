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    Кейн второй год подряд стал лучшим бомбардиром АПЛ

    Теги Алексис Санчес Эвертон премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Ромелу Лукаку Харри Кейн

    Нападающий «Тоттенхэм» Харри Кейн стал лучшим бомбардиром АПЛ по итогам сезона-2016/17.

    23-летний форвард забил 29 мячей в 30 матчах чемпионата, опередив Ромелу Лукаку («Эвертон», 25 голов) и Алексиса Санчеса («Арсенал», 24 гола).

    Кейн стал обладателем «Золотой бутсы» премьер-лиги второй год подряд – в прошлом сезоне он также стал лучшим бомбардиром турнира, забив 25 голов в 38 матчах.

    Отметим, что в двух последних турах англичанин забил 7 голов, оформив покер и хет-трик, соответственно. Он стал первым с 1994 года игроком, кому удалось забить в АПЛ в двух матчах подряд по 3 или более мячей.

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