ЦСКА представил форму на сезон-2017/18
ЦСКА представил новую форму команды на сезон-2017/18.
Армейцы выйдут в новой экипировке на матч 30-го тура чемпионата России против «Анжи».
Также ЦСКА уже начал продажи новой формы в своих магазинах.
ЦСКА представил новую форму команды на сезон-2017/18.
Армейцы выйдут в новой экипировке на матч 30-го тура чемпионата России против «Анжи».
Также ЦСКА уже начал продажи новой формы в своих магазинах.
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