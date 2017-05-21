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    ЦСКА представил форму на сезон-2017/18

    Теги ЦСКА Премьер-лига Россия Анжи фото игровая форма

    ЦСКА представил новую форму команды на сезон-2017/18.

    Армейцы выйдут в новой экипировке на матч 30-го тура чемпионата России против «Анжи».

    Также ЦСКА уже начал продажи новой формы в своих магазинах.

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