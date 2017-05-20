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    Жерар Пике: «Я сыт по горло. Хочу создать честное СМИ для игроков»

    Теги Барселона Жерар Пике примера Испания светская хроника

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что разочарован в современной прессе и собирается создать собственное СМИ, которое будет сообщать только правдивую информацию о спортсменах.

    «Сейчас я вам объясню, как работает большинство СМИ.

    Папарацци делают фото, на которых вы общаетесь с местной полицией. Они придумывают историю, что вы гнали на скорости 190 км/ч, за что и были задержаны. Потом продают эти фото за 1500 евро разным СМИ.

    Английские СМИ покупают фото, полностью веря в историю папарацци. Они печатают статьи об этом происшествии, никак не проверяя факты. Все делается, чтобы получить больше кликов.

    Спортсмену наносится ущерб, и никто не собирается менять такой порядок вещей в современных СМИ.

    В ближайшие месяцы я собираюсь создать отличное от других, настоящее, честное СМИ для игроков. Я сыт по горло», – написал Пике в своем твиттере.

    Пике разозлило распространение некоторыми английскими СМИ истории, что он был остановлен полицией Каталонии за слишком быструю езду. В этих статьях были размещены фотографии, на которых Пике общался с полицейскими.

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