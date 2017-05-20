Главный тренер Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча последнего тура чемпионата Испании против «Малаги».

«Мы знаем, как сложно победить в чемпионате Испании. Каждую неделю в 38 турах ты должен показывать, что хочешь побеждать. Мои футболисты играли феноменально, мы заслужили то, что имеем. Мы на первом месте и должны закончить дело.

Мы собираемся играть только на победу, это в ДНК клуба.

Единство команды – это ключ к успеху. Я всегда говорил, что у нас потрясающий состав. Каждый игрок важен. Те, кто появляется на поле реже, играют не хуже тех, кто выступает чаще. Наши игроки сейчас в хорошем психологическом состоянии и охренительной физической форме.

Мы все еще не выиграли примеру, но мы много работали, и мы выложимся по полной. Я концентрируюсь только на том, на что я могу повлиять – на игре.

Многие хотят, чтобы мы проиграли. Но так было всегда, это не имеет значения. Мы знаем, что мы должны побеждать и не сдаваться», – сказал Зидан.