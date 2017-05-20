Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Зинедин Зидан: «Игроки «Реала» в охренительной физической форме»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Зинедин Зидан Малага

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча последнего тура чемпионата Испании против «Малаги».

    «Мы знаем, как сложно победить в чемпионате Испании. Каждую неделю в 38 турах ты должен показывать, что хочешь побеждать. Мои футболисты играли феноменально, мы заслужили то, что имеем. Мы на первом месте и должны закончить дело.

    Мы собираемся играть только на победу, это в ДНК клуба.

    Единство команды – это ключ к успеху. Я всегда говорил, что у нас потрясающий состав. Каждый игрок важен. Те, кто появляется на поле реже, играют не хуже тех, кто выступает чаще. Наши игроки сейчас в хорошем психологическом состоянии и охренительной физической форме.

    Мы все еще не выиграли примеру, но мы много работали, и мы выложимся по полной. Я концентрируюсь только на том, на что я могу повлиять – на игре.

    Многие хотят, чтобы мы проиграли. Но так было всегда, это не имеет значения. Мы знаем, что мы должны побеждать и не сдаваться», – сказал Зидан.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться