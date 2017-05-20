Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Милан» планирует летом потратить 150 млн евро на 5-6 трансферов

    Теги Милан серия А Италия возможные трансферы

    Стал известен летний трансферный бюджет «Милана».

    В межсезонье итальянский клуб намерен купить 5-6 новых игроков на общую сумму 150 миллионов евро.

    Среди трансферных целей «Милана» – форварды Альваро Мората («Реал»), Андреа Белотти («Торино»), Никола Калинич («Фиорентина»), защитники Фаузи Гулям («Наполи»), Маттео Дармиан («МЮ»), хавбеки Франсеск Фабрегас («Челси») и Франк Кессиэ («Аталанта»).

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться