«Милан» планирует летом потратить 150 млн евро на 5-6 трансферов

Стал известен летний трансферный бюджет .

В межсезонье итальянский клуб намерен купить 5-6 новых игроков на общую сумму 150 миллионов евро.

Среди трансферных целей «Милана» – форварды Альваро Мората («Реал»), Андреа Белотти («Торино»), Никола Калинич («Фиорентина»), защитники Фаузи Гулям («Наполи»), Маттео Дармиан («МЮ»), хавбеки Франсеск Фабрегас («Челси») и Франк Кессиэ («Аталанта»).