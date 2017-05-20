Главный тренер Юрген Клопп рассказал о ситуации на трансферном рынке в свете возможного возвращения команды в Лигу чемпионов.

«По сравнению с прошлым годом нынче игроки настроены позитивно, поскольку они видят наш футбол, куда мы движемся, и это хорошо. Участие в Лиге чемпионов станет вишенкой на торте, но не более того. Не хочу казаться недоброжелательным, но если Лига чемпионов – единственный мотив для перехода, то нам не по пути.

Для игроков важны такие аспекты, как прогресс, развитие и перспективы клуба. «Ливерпуль» уже силен и будет успешен в будущем. У нас уже есть очень хорошие футболисты, но нам нужны еще несколько игроков», – сказал Клопп.