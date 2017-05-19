В Катаре открыт первый стадион ЧМ-2022
В Дохе состоялось открытие первого стадиона ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.
Была завершена реконструкция построенного в 1976 году стадиона Халифа.
После завершения работ, которые велись с 2014 года, вместимость арены увеличилась с 50 до 68 тысяч зрителей.
Катар тратит на ЧМ 200 миллиардов долларов. Они построят целый город
#استاد_خليفة ينتظركم يوم الجمعة حيث:— Road to 2022 (@roadto2022) 18 мая 2017 г.
«مقامةُ التدشينْ .. في ليلِ الحاضرينْ»
#خليفة_جاهز# #كأس_الأمير #ستاد_خليفه_الدولي pic.twitter.com/OKqTdXdxuG
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