В Катаре открыт первый стадион ЧМ-2022

В Дохе состоялось открытие первого стадиона , который пройдет в Катаре.

Была завершена реконструкция построенного в 1976 году стадиона Халифа.

После завершения работ, которые велись с 2014 года, вместимость арены увеличилась с 50 до 68 тысяч зрителей.

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