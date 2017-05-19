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    В Катаре открыт первый стадион ЧМ-2022

    Теги видео ЧМ-2022 стадионы

    В Дохе состоялось открытие первого стадиона ЧМ-2022, который пройдет в Катаре.

    Была завершена реконструкция построенного в 1976 году стадиона Халифа.

    После завершения работ, которые велись с 2014 года, вместимость арены увеличилась с 50 до 68 тысяч зрителей.

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