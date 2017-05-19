Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес поделился ожиданиями от игры 38-го тура чемпионата Испании с .

«Я надеюсь, что забью и принесу «Барселоне» чемпионство. Надеюсь, это будет день, о котором я мечтал. Я обязан «Барселоне» всем, так что надеюсь, что это случится», — сказал Рамирес.

Напомним, что перед последним туром «Реал» опережает «Барселону» на 3 очка. Мадридцам предстоит гостевой матч с «Малагой», сыграет дома с «Эйбаром».

Рамирес – воспитанник «Барселоны», он перешел в «Малагу» летом 2016 года на правах свободного агента.