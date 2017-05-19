Сандро Рамирес: «Надеюсь, забью «Реалу» и принесу «Барселоне» чемпионство»
Нападающий «Малаги» Сандро Рамирес поделился ожиданиями от игры 38-го тура чемпионата Испании с «Реалом».
«Я надеюсь, что забью и принесу «Барселоне» чемпионство. Надеюсь, это будет день, о котором я мечтал. Я обязан «Барселоне» всем, так что надеюсь, что это случится», — сказал Рамирес.
Напомним, что перед последним туром «Реал» опережает «Барселону» на 3 очка. Мадридцам предстоит гостевой матч с «Малагой», «Барселона» сыграет дома с «Эйбаром».
Рамирес – воспитанник «Барселоны», он перешел в «Малагу» летом 2016 года на правах свободного агента.
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