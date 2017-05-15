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    Луис Энрике о соперниках «Реала» на финише примеры: «В этом сезоне мы проиграли на выезде и «Малаге», и «Сельте»

    Теги Барселона Реал Мадрид Сельта примера Испания Лас-Пальмас Малага Луис Энрике

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (4:1) в матче чемпионата Испании.

    – Игра сложилась так, как я и предполагал. Когда играешь в Лас-Пальмасе, на соперника нужно оказывать давление, в противном случае у него появляются шансы. Но мы поступили умно, мне понравилась игра команды.

    – Верите ли в победу «Сельты» в матче с «Реалом»?

    – Я уверен в том, что «Барса» обыграет «Эйбар». Именно эта игра для нас ключевая для сохранения шансов на победу в примере. Кстати, в этом сезоне мы проиграли на выезде и «Малаге» (соперник «Реала» в 38-м туре – прим. Sports.ru), и «Сельте», в Виго так и вовсе не первый раз…

    – Есть ли усталость перед двумя заключительными матчами сезона?

    – Нет. Команда в идеальном состоянии. Я бы сказал, что мы на ходу. У нас осталась одна игра в чемпионате, в которой нужно взять три очка. Но если мы проиграем, то и любая другая команда может проиграть, – сказал Энрике.

    За тур до финиша примеры «Барселона» и «Реал» делят первое место, но у мадридцев игра в запасе.

    В финале Кубка Испании каталонцы сыграют с «Алавесом».

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