Луис Энрике о соперниках «Реала» на финише примеры: «В этом сезоне мы проиграли на выезде и «Малаге», и «Сельте»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу над «Лас-Пальмасом» (4:1) в матче чемпионата Испании.

– Игра сложилась так, как я и предполагал. Когда играешь в , на соперника нужно оказывать давление, в противном случае у него появляются шансы. Но мы поступили умно, мне понравилась игра команды.

– Верите ли в победу «Сельты» в матче с ?

– Я уверен в том, что «Барса» обыграет «Эйбар». Именно эта игра для нас ключевая для сохранения шансов на победу в примере. Кстати, в этом сезоне мы проиграли на выезде и «Малаге» (соперник «Реала» в 38-м туре – прим. Sports.ru), и «Сельте», в Виго так и вовсе не первый раз…

– Есть ли усталость перед двумя заключительными матчами сезона?

– Нет. Команда в идеальном состоянии. Я бы сказал, что мы на ходу. У нас осталась одна игра в чемпионате, в которой нужно взять три очка. Но если мы проиграем, то и любая другая команда может проиграть, – сказал Энрике.

За тур до финиша примеры и «Реал» делят первое место, но у мадридцев игра в запасе.

В финале Кубка Испании каталонцы сыграют с «Алавесом».