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    «Манчестер Юнайтед» намерен летом купить у «Ромы» Наингголана

    Теги Рома Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Раджа Наингголан

    «Манчестер Юнайтед» летом может приобрести у «Ромы» полузащитника Раджу Наингголана, сообщает Sky Sports.

    Отмечается, что интерес клуба к футболисту находится на начальной стадии, однако «Ман Юнайтед» постарается обогнать своего конкурента – «Челси» – в гонке за бельгийца.

    В прошлом году «Челси» делал несколько предложений о покупке 29-летнего игрока, но в итоге переход так и не состоялся. 

    Подробную статистику выступлений Наингголана, который играет за «Рому» с 2013 года, смотрите здесь.

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