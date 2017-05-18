В АПЛ со следующего сезона будут дисквалифицировать за симуляцию

Футбольная ассоциация Англии может ввести со следующего сезона наказания за симуляцию постфактум.

В четверг состоится заседание функционеров. Ожидается, что они одобрят это решение. После того им понадобится одобрение премьер-лиги и лиги, представляющей низшие дивизионы. Впрочем, сообщается, что этот шаг уже согласован и с лигами и полностью ими поддерживается.

По новым правилам, эксперты получат право пересматривать спорные эпизоды, связанные с симуляцией, и выносить наказания постфактум вплоть до дисквалификации.

С 2011 года такое правило действует в Шотландии.