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    В АПЛ со следующего сезона будут дисквалифицировать за симуляцию

    Теги премьер-лига Англия дисквалификации Д2 Англия Д3 Англия Футбольная ассоциация Англии Д4 Англия

    Футбольная ассоциация Англии может ввести со следующего сезона наказания за симуляцию постфактум.

    В четверг состоится заседание функционеров. Ожидается, что они одобрят это решение. После того им понадобится одобрение премьер-лиги и Футбольной лиги, представляющей низшие дивизионы. Впрочем, сообщается, что этот шаг уже согласован и с лигами и полностью ими поддерживается.

    По новым правилам, эксперты получат право пересматривать спорные эпизоды, связанные с симуляцией, и выносить наказания постфактум вплоть до дисквалификации.

    С 2011 года такое правило действует в Шотландии.

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