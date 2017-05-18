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    «Зенит» – «Краснодар». На матче присутствовал представитель Спаллетти

    Теги Зенит Рома Лучано Спаллетти Премьер-лига Россия Мирча Луческу Краснодар

    Матч 29-го тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:0) посетил представитель главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти.

    58-летний итальянец возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год. Под руководством Спаллетти «Зенит» дважды выигрывал чемпионат России (2010, 2011/12), Кубок (2010) и Суперкубок страны (2011).

    По информации «Спорт-Экспресс», нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу будет уволен по завершении сезона.

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