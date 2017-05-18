Матч 29-го тура чемпионата России «Зенит» – «Краснодар» (1:0) посетил представитель главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти.

58-летний итальянец возглавлял сине-бело-голубых с 2009 по 2014 год. Под руководством Спаллетти «Зенит» дважды выигрывал чемпионат России (2010, 2011/12), Кубок (2010) и Суперкубок страны (2011).

По информации «Спорт-Экспресс», нынешний главный тренер «Зенита» Мирча Луческу будет уволен по завершении сезона.