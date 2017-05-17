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    Болельщики «Спартака» выбежали на поле после матча с «Тереком»

    Теги Спартак Премьер-лига Россия болельщики Терек фото Открытие Арена

    Болельщики «Спартака» выбежали на поле после матча 29-го тура чемпионата России против «Терека» (3:0).

    Сразу после финального свистка сотни фанатов выскочили на поле, чтобы отпраздновать чемпионский титул. Появление фанатов на поле было согласовано с клубом, нарушения регламента в этом нет.

    Сегодня на стадионе «Открытие Арена» состоится церемония вручения «Спартаку» чемпионского кубка.

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