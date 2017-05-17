Болельщики «Спартака» выбежали на поле после матча с «Тереком»
Болельщики «Спартака» выбежали на поле после матча 29-го тура чемпионата России против «Терека» (3:0).
Сразу после финального свистка сотни фанатов выскочили на поле, чтобы отпраздновать чемпионский титул. Появление фанатов на поле было согласовано с клубом, нарушения регламента в этом нет.
Сегодня на стадионе «Открытие Арена» состоится церемония вручения «Спартаку» чемпионского кубка.
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