Болельщики «Спартака» выбежали на поле после матча с «Тереком»

Болельщики выбежали на поле после матча 29-го тура чемпионата России против (3:0).

Сразу после финального свистка сотни фанатов выскочили на поле, чтобы отпраздновать чемпионский титул. Появление фанатов на поле было согласовано с клубом, нарушения регламента в этом нет.

Сегодня на стадионе состоится церемония вручения «Спартаку» чемпионского кубка.