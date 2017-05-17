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    Матье Вальбуэна ответил Кариму Бензема: «Клевета – оружие слабых»

    Теги Лион Карим Бензема Матье Вальбуэна Реал Мадрид сборная Франции лига 1 Франция примера Испания происшествия

    Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна ответил на слова нападающего «Реала» Карима Бензема, который назвал его сумасшедшим: «По-моему, Вальбуэна сошел с ума. Полтора года я был для него врагом, а сейчас он не прочь помириться».

    В 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже видеозаписью интимного характера. Футболист «Реала» из-за этого был исключен из сборной Франции.

    «Клевета – это оружие слабых! Это огорчает. Истина заключается в том, что справедливость восторжествует», – написал Вальбуэна в твиттере.

     

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