Матье Вальбуэна ответил Кариму Бензема: «Клевета – оружие слабых»

Полузащитник «Лиона» Матье Вальбуэна ответил на слова нападающего Карима Бензема, который назвал его сумасшедшим: «По-моему, Вальбуэна сошел с ума. Полтора года я был для него врагом, а сейчас он не прочь помириться».

В 2015 году Вальбуэна обвинил Бензема в шантаже видеозаписью интимного характера. Футболист «Реала» из-за этого был исключен из сборной Франции.

«Клевета – это оружие слабых! Это огорчает. Истина заключается в том, что справедливость восторжествует», – написал Вальбуэна в твиттере.