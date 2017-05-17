«МЮ» предложили купить Хамеса, но это не главная цель клуба на лето

Атакующий полузащитник Хамес Родригес не является главной целью «Манчестер Юнайтед» на летнее трансферное окно.

ESPN со ссылкой на свои источники утверждает, что клубу предложили подписать Хамеса, но главный тренер Жозе Моуринью надеется подписать форварда «Атлетико» .

«Манчестер Юнайтед» планирует подписание игроков после финала . В случае победы команда попадет в Лигу чемпионов, что увеличит шансы приобрести Гризманна.

Отмечается, что английский клуб может подписать Хамеса в случае отказа Гризманна. Однако колумбиец не входит в список приоритетных покупок Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что 25-летний хавбек уже достиг предварительной договоренности с «МЮ». «Реал» готов продать Хамеса за 75 миллионов евро.

Подробную статистику выступлений Хамеса, который играл за «Реал» с 2014 года, смотрите здесь.