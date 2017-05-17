Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Игроки «Барселоны» хотят видеть Вальверде главным тренером

    Теги Барселона Атлетик Эрнесто Вальверде примера Испания Луис Энрике

    Игроки «Барселоны» хотят, чтобы летом команду возглавил главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает Marca.

    Вальверде намерен покинуть клуб из Бильбао по окончании сезона.

    «Барселона» сообщала, что примет решение о кандидатуре главного тренера не ранее 29 мая.

    Нынешний главный тренер «Барселоны» Луис Энрике точно покинет клуб по окончании сезона.

    Возможными кандидатами на его пост являются Вальверде и помощник Луиса Энрике Хуан Карлос Унсуэ.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться