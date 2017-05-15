Девиз сборной России на Кубке конфедераций – «Будь верен своей команде»

На официальном сайте закончилось голосование по выбору девизов для команд-участниц Кубка конфедераций-2017.

Девизом сборной России выбрана фраза «Будь верен своей команде». Это будет написано на автобусе сборной на КК.

Этот девиз болельщики выбрали среди следующих: «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!» и «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!».