Защитник Пабло Сабалета высказался о том, как изменился статус клуба в городе за последние годы.

«Когда я только приехал в Манчестер, чувствовал себя как в Барселоне, играя за : мы не были главным клубом города. Сейчас мы так не можем сказать.

Я помню, в то время сэр говорил о «шумных соседях». Мы не могли позволить людям так говорить о нас.

Думал: «Если они зовут нас «шумными соседями», давайте пошумим в городе еще сильнее. Давайте докажем, что мы клуб, который стремится к завоеванию важных трофеев и, может, однажды станет первым клубом города», – сказал Сабалета.

«Манчестер Сити» за последние четыре года всегда заканчивал сезон выше в таблице.

32-летний аргентинец, выступающий за «Ман Сити» с 2008 года, летом покинет клуб. Подробную статистику Сабалеты смотрите здесь.

Эти соседи. История дерби Манчестера