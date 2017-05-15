Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Пабло Сабалета: «Ман Сити» не был главным клубом города, нас звали «шумными соседями». Сейчас так нельзя сказать»

    Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Эспаньол Пабло Сабалета примера Испания

    Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета высказался о том, как изменился статус клуба в городе за последние годы.

    «Когда я только приехал в Манчестер, чувствовал себя как в Барселоне, играя за «Эспаньол»: мы не были главным клубом города. Сейчас мы так не можем сказать.

    Я помню, в то время сэр Алекс Фергюсон говорил о «шумных соседях». Мы не могли позволить людям так говорить о нас.

    Думал: «Если они зовут нас «шумными соседями», давайте пошумим в городе еще сильнее. Давайте докажем, что мы клуб, который стремится к завоеванию важных трофеев и, может, однажды станет первым клубом города», – сказал Сабалета.

    «Манчестер Сити» за последние четыре года всегда заканчивал сезон выше «Манчестер Юнайтед» в таблице.

    32-летний аргентинец, выступающий за «Ман Сити» с 2008 года, летом покинет клуб. Подробную статистику Сабалеты смотрите здесь.

    Эти соседи. История дерби Манчестера

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться