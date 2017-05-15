Пабло Сабалета: «Ман Сити» не был главным клубом города, нас звали «шумными соседями». Сейчас так нельзя сказать»
Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета высказался о том, как изменился статус клуба в городе за последние годы.
«Когда я только приехал в Манчестер, чувствовал себя как в Барселоне, играя за «Эспаньол»: мы не были главным клубом города. Сейчас мы так не можем сказать.
Я помню, в то время сэр Алекс Фергюсон говорил о «шумных соседях». Мы не могли позволить людям так говорить о нас.
Думал: «Если они зовут нас «шумными соседями», давайте пошумим в городе еще сильнее. Давайте докажем, что мы клуб, который стремится к завоеванию важных трофеев и, может, однажды станет первым клубом города», – сказал Сабалета.
«Манчестер Сити» за последние четыре года всегда заканчивал сезон выше «Манчестер Юнайтед» в таблице.
32-летний аргентинец, выступающий за «Ман Сити» с 2008 года, летом покинет клуб. Подробную статистику Сабалеты смотрите здесь.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.