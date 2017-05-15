Южная Корея, КНДР, Китай и Япония могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

Глава Футбольной ассоциации Южной Кореи (KFA) Чун Мун Гу озвучил идею совместной заявки четырех азиатских стран на проведение ЧМ-20130.

«Если Южная и Северная Корея, Китай и Япония обсудят это, думаю, у нас будет хорошая возможность совместно провести .

Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок», – сказал Чун Мун Гу.

Чун Мун Гу также сообщил, что собирается организовать в стране проведение Кубка Азии.