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    Южная Корея, КНДР, Китай и Япония могут подать совместную заявку на проведение ЧМ-2030

    Теги Федерация футбола Японии ЧМ-2030 Федерация футбола Южной Кореи

    Глава Футбольной ассоциации Южной Кореи (KFA) Чун Мун Гу озвучил идею совместной заявки четырех азиатских стран на проведение ЧМ-20130.

    «Если Южная и Северная Корея, Китай и Япония обсудят это, думаю, у нас будет хорошая возможность совместно провести ЧМ-2030.

    Если Южная Корея, Китай и Япония решат провести чемпионат, для остальных потенциальных участников будут созданы очень привлекательные финансовые условия. У нас очень привлекательный футбольный рынок», – сказал Чун Мун Гу.

    Чун Мун Гу также сообщил, что собирается организовать в стране проведение Кубка Азии.

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