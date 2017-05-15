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    «Манчестер Сити» готов продать Ихеаначо «Боруссии» Д за 24 млн евро

    Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Саутгемптон Хоффенхайм 1899 Келечи Ихеаначо

    Дортмундская «Боруссия» включилась в борьбу за форварда «Манчестер Сити» Келечи Ихеаначо, на которого также претендуют «Хоффенхайм» и «Саутгемптон».

    Сообщается, что «горожане» готовы продать 20-летнего нигерийца за 20 миллионов фунтов (24 миллиона евро), тогда как «Хоффенхайм» и «Саутгемптон» заинтересованы в аренде игрока.

    В случае трансфера в «Боруссию» Ихеначо может заменить Пьер-Эмерика Обамеянга, который близок к переходу в «ПСЖ».

    В 19 матчах текущего чемпионата Англии Ихеаначо забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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