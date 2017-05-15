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    «Интер» готов платить Почеттино 10 млн евро в год

    Теги Интер премьер-лига Англия серия А Италия Тоттенхэм отставки Маурисио Почеттино

    «Интер» по-прежнему намерен пригласить главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

    Сообщается, что миланский клуб согласен предоставить 45-летнему аргентинцу годовой оклад в размере 10 миллионов евро. При этом за разрыв контракта «Интеру» придется выплатить «Тоттенхэму» 5 миллионов.

    Итальянцы переключились на Почеттино после отказа Антонио Конте («Челси»).

    Прежний главный тренер «Интера» Стефано Пиоли был уволен на прошлой неделе.

    После 36 туров миланцы занимают в серии А 8-е место.

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