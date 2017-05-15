Главный тренер Зинедин Зидан подвел итоги матча чемпионата Испании с «Севильей» (4:1).

«Выиграть примеру – нелегкая задача, но с каждым туром мы приближаемся к цели. Осталось два матча, и мы постараемся продолжать в том же духе.

Сегодня мы одержали заслуженную победу, мы начали матч очень хорошо. Навас был как всегда надежен, замены сбалансировали нашу игру, и мы выдали отличный второй тайм.

Последний домашний матч Хамеса в «Реале»? Нет, Хамес в команде, и нам еще многое предстоит сделать. Думаем только о концовке сезона, не хочу говорить о другом.

Впереди самый тяжелый отрезок сезона, и мы будем бороться до самого конца. Мы настроены позитивно и отдадим все силы», – сказал Зидан.

За тур до финиша примеры «Барселона» и «Реал» делят первое место, но у мадридцев игра в запасе.

В финале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Ювентусом».