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    «Монако» и «Реал» забили по 100 мячей в чемпионате – в топовых лигах больше только у «Барселоны»

    Теги Монако Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция примера Испания

    «Монако» разгромил «Лилль» в очередном туре чемпионата Франции (4:0) и довел количество забитых мячей в лиге до 102. 

    В топ-5 европейских чемпионатах 100 и более мячей забили только три клуба – «Монако», «Реал» (100) и «Барселона» (112). 

    «Реал» также достиг этой отметки в воскресенье, обыграв «Севилью» (4:1). Мадридцы забивают как минимум 100 голов в последних 8 розыгрышах примеры. 

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