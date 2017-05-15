«Монако» и «Реал» забили по 100 мячей в чемпионате – в топовых лигах больше только у «Барселоны»

разгромил «Лилль» в очередном туре чемпионата Франции (4:0) и довел количество забитых мячей в лиге до 102.

В топ-5 европейских чемпионатах 100 и более мячей забили только три клуба – «Монако», (100) и «Барселона» (112).

«Реал» также достиг этой отметки в воскресенье, обыграв «Севилью» (4:1). Мадридцы забивают как минимум 100 голов в последних 8 розыгрышах примеры.