Геннадий Орлов: «У меня есть кого посоветовать на пост главного тренера «Зенита»
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался по поводу нового тренера «Зенита».
– Какие специалисты принимают решение о назначении главного тренера?
– Есть президент клуба, менеджер, это уровень селекционеров, они предлагают. Кто-то, конечно, советует, кого-то спрашивают. Вот я, например, посоветовал Семака – мой совет послушали, он тренирует «Уфу».
– Кого вы будете советовать на пост тренера «Зенита»?
– Если меня спросят, у меня есть кого посоветовать. Зачем же я буду открывать сейчас? Когда надо – услышат, мне позвонят и спросят.
Тут много составляющих. Кто нужен сейчас «Зениту»? Идеальный вариант – тренер сильный, мощный, с авторитетом, и с ним должны прийти 2-3 ключевых футболиста, которых он пригласит. «Зениту», чтобы бороться за первые места, нужен лидер – сейчас лидера в команде нет.
После ухода Халка и Витцеля стало ясно, что это были выдающиеся футболисты в России, и равных в мире им сейчас можно не найти.
– То есть нужно опять покупать дорогих игроков-иностранцев, и тренер должен быть иностранным?
– Более того, он должен быть авторитетен, известен. В «Зенит» сегодня пойдут, потому что он очень сильно раскручен в Европе. Он попал в обойму, в Лиге чемпионов он в последние годы играл лучше всех.
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Кто будет тренером «Зенита» в следующем сезоне?
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- Клаудио Раньери17%
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