Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался по поводу нового тренера .

– Какие специалисты принимают решение о назначении главного тренера?

– Есть президент клуба, менеджер, это уровень селекционеров, они предлагают. Кто-то, конечно, советует, кого-то спрашивают. Вот я, например, посоветовал Семака – мой совет послушали, он тренирует «Уфу».

– Кого вы будете советовать на пост тренера «Зенита»?

– Если меня спросят, у меня есть кого посоветовать. Зачем же я буду открывать сейчас? Когда надо – услышат, мне позвонят и спросят.

Тут много составляющих. Кто нужен сейчас «Зениту»? Идеальный вариант – тренер сильный, мощный, с авторитетом, и с ним должны прийти 2-3 ключевых футболиста, которых он пригласит. «Зениту», чтобы бороться за первые места, нужен лидер – сейчас лидера в команде нет.

После ухода Халка и Витцеля стало ясно, что это были выдающиеся футболисты в России, и равных в мире им сейчас можно не найти.

– То есть нужно опять покупать дорогих игроков-иностранцев, и тренер должен быть иностранным?

– Более того, он должен быть авторитетен, известен. В «Зенит» сегодня пойдут, потому что он очень сильно раскручен в Европе. Он попал в обойму, в Лиге чемпионов он в последние годы играл лучше всех.

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