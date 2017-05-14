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    Геннадий Орлов: «У меня есть кого посоветовать на пост главного тренера «Зенита»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Геннадий Орлов

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказался по поводу нового тренера «Зенита».

    – Какие специалисты принимают решение о назначении главного тренера?

    – Есть президент клуба, менеджер, это уровень селекционеров, они предлагают. Кто-то, конечно, советует, кого-то спрашивают. Вот я, например, посоветовал Семака – мой совет послушали, он тренирует «Уфу».

    – Кого вы будете советовать на пост тренера «Зенита»?

    – Если меня спросят, у меня есть кого посоветовать. Зачем же я буду открывать сейчас? Когда надо – услышат, мне позвонят и спросят.

    Тут много составляющих. Кто нужен сейчас «Зениту»? Идеальный вариант – тренер сильный, мощный, с авторитетом, и с ним должны прийти 2-3 ключевых футболиста, которых он пригласит. «Зениту», чтобы бороться за первые места, нужен лидер – сейчас лидера в команде нет.

    После ухода Халка и Витцеля стало ясно, что это были выдающиеся футболисты в России, и равных в мире им сейчас можно не найти.

    – То есть нужно опять покупать дорогих игроков-иностранцев, и тренер должен быть иностранным?

    – Более того, он должен быть авторитетен, известен. В «Зенит» сегодня пойдут, потому что он очень сильно раскручен в Европе. Он попал в обойму, в Лиге чемпионов он в последние годы играл лучше всех.

    Подходит ли «Зениту» Паулу Соуза?

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