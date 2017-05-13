Тренер Мирча Луческу поделился мыслями по окончании игры с Советов» (3:1).

«Сегодня в Самаре праздник, у соперника была большая мотивация. Мы должны были с самого начала игры повергнуть их в шок своими агрессивными действиями, и у нас это получилось. В первом тайме мог забить и еще.

Вторую половину игры мы тоже начали очень хорошо, но потом сделали несколько потерь, вследствие чего соперник почувствовал себя уверенно. «Крылья» хороши в атаке. У них индивидуально сильные и думающие игроки, умеющие бить по воротам. Но сегодня был хороший день у , несколько раз он нас выручил», – сказал Луческу.

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