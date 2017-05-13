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    Мирча Луческу: «Мы должны были с самого начала повергнуть соперника в шок»

    Теги Зенит Крылья Советов Премьер-лига Россия Мирча Луческу Андрей Лунев

    Тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мыслями по окончании игры с «Крыльями Советов» (3:1).

    «Сегодня в Самаре праздник, у соперника была большая мотивация. Мы должны были с самого начала игры повергнуть их в шок своими агрессивными действиями, и у нас это получилось. В первом тайме «Зенит» мог забить и еще.

    Вторую половину игры мы тоже начали очень хорошо, но потом сделали несколько потерь, вследствие чего соперник почувствовал себя уверенно. «Крылья» хороши в атаке. У них индивидуально сильные и думающие игроки, умеющие бить по воротам. Но сегодня был хороший день у Лунева, несколько раз он нас выручил», – сказал Луческу.

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