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    Массимо Каррера: «Амкар» заслужил ничью в матче со «Спартаком»

    Теги Спартак Амкар Премьер-лига Россия Массимо Каррера

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

    «Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.

    Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает», – сказал Каррера.

    «Спартак» досрочно стал чемпионом России после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в 27-м туре.

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