Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в матче 28-го тура чемпионата России.

«Эти ребята давно не играли вместе, сыгранности не хватало. Мне понравился дух «Спартака», желание победить. Знал, что могли быть сложности из-за несобранности, но этого не случилось.

Считаю, что «Амкар» заслужил ничью, у них были хорошие моменты, но побеждает тот, кто забивает», – сказал Каррера.

«Спартак» досрочно стал чемпионом России после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в 27-м туре.