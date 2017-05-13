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    «Спартак» установил рекорд чемпионатов России по количеству побед со счетом 1:0

    Теги Спартак Крылья Советов Амкар Премьер-лига Россия

    «Спартак» победил «Амкар» со счетом 1:0 в матче 28-го тура премьер-лиги. Москвичи установили новый рекорд чемпионатов России по количеству побед с таким счетом – 11 за сезон.

    Предыдущее достижение принадлежало «Крыльям Советов», которые 10 раз побеждали со счетом 1:0 в сезоне-1996/97. В том сезоне самарцы провели 34 матча.

    «Спартак» досрочно стал чемпионом России после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1) в матче 27-го тура.

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