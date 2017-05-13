Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас прокомментировал гол одноклубника Миши Батшуайи, который сделал лондонцев чемпионами.

«Он почти не играл, а теперь забил победный гол, который принес нам чемпионство.

Футбол – это что-то охренительно невероятное.

Я думал, сегодня будет один из тех [неудачных] дней. У нас было столько шансов в первом тайме, а потом мы занервничали.

В этом красота футбола. Парень, который не играет, забивает золотой гол», – сказал Фабрегас.

«Челси» сегодня обыграл «Вест Бромвич» (0:1) и в 6-й раз выиграл чемпионат Англии.

«Челси» выиграл АПЛ