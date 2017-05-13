Сеск Фабрегас: «Футбол – это что-то охренительно невероятное»
Полузащитник «Челси» Франсеск Фабрегас прокомментировал гол одноклубника Миши Батшуайи, который сделал лондонцев чемпионами.
«Он почти не играл, а теперь забил победный гол, который принес нам чемпионство.
Футбол – это что-то охренительно невероятное.
Я думал, сегодня будет один из тех [неудачных] дней. У нас было столько шансов в первом тайме, а потом мы занервничали.
В этом красота футбола. Парень, который не играет, забивает золотой гол», – сказал Фабрегас.
«Челси» сегодня обыграл «Вест Бромвич» (0:1) и в 6-й раз выиграл чемпионат Англии.
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