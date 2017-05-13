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    Антонио Конте: «Каждый матч я ощущал так, словно проводил его вместе с игроками»

    Теги Челси премьер-лига Англия Кубок Англии Вест Бромвич Антонио Конте Эден Азар Педро

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после победного матча с «Вест Бромвичем» (1:0), по итогам которого команда завоевала чемпионский титул.

    «Это замечательное достижение для футболистов. Я благодарю их за отношение к делу и трудолюбие. Они показали отличный настрой, чтобы добиться чего-то выдающегося в этом сезоне. Мы можем быть довольны после такой победы.

    Я посчитал, что Азар и Педро подустали по ходу игры, нам было необходимо больше активности. Батшуайи здорово отплатил мне этим выходом на замену!

    Мне было непросто переехать в Англию, освоить некоторые привычки, другой язык и принять игроков, проведших неудачный сезон.

    Решение поменять игровую схему изменило весь наш сезон. Нам необходимо было что-то менять, подобрать схему, подходящую команде. Я решил перейти на 3-4-3, потому что я знал, что у меня есть необходимые для этого футболисты.

    Это не удача, мы хорошо поработали. Теперь важно отдохнуть. Сезон уже сложился замечательно, но мы можем выиграть и Кубок Англии.

    Каждый матч я ощущал так, словно проводил его вместе с игроками! Я демонстрировал свою страсть, свое желание быть рядом с футболистами в каждом моменте игры. В этом есть я.

    И в прошлом, и в настоящем я остаюсь рядом со своими игроками и в хорошие, и в неудачные периоды. Мы вместе завоевали этот титул», – сказал Конте.

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