Антонио Конте: «Каждый матч я ощущал так, словно проводил его вместе с игроками»
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после победного матча с «Вест Бромвичем» (1:0), по итогам которого команда завоевала чемпионский титул.
«Это замечательное достижение для футболистов. Я благодарю их за отношение к делу и трудолюбие. Они показали отличный настрой, чтобы добиться чего-то выдающегося в этом сезоне. Мы можем быть довольны после такой победы.
Я посчитал, что Азар и Педро подустали по ходу игры, нам было необходимо больше активности. Батшуайи здорово отплатил мне этим выходом на замену!
Мне было непросто переехать в Англию, освоить некоторые привычки, другой язык и принять игроков, проведших неудачный сезон.
Решение поменять игровую схему изменило весь наш сезон. Нам необходимо было что-то менять, подобрать схему, подходящую команде. Я решил перейти на 3-4-3, потому что я знал, что у меня есть необходимые для этого футболисты.
Это не удача, мы хорошо поработали. Теперь важно отдохнуть. Сезон уже сложился замечательно, но мы можем выиграть и Кубок Англии.
Каждый матч я ощущал так, словно проводил его вместе с игроками! Я демонстрировал свою страсть, свое желание быть рядом с футболистами в каждом моменте игры. В этом есть я.
И в прошлом, и в настоящем я остаюсь рядом со своими игроками и в хорошие, и в неудачные периоды. Мы вместе завоевали этот титул», – сказал Конте.
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