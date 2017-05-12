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    Дмитрий Медведев: «После ЧМ-2018 тренировочные площадки передадут спортшколам, там будут заниматься 15 тысяч детей»

    Теги ЧМ-2018 детский футбол Дмитрий Медведев

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев выступил на совещании по вопросам обеспечения условий для подготовки сборных команд России.

    «К проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу мы запланировали строительство семи футбольных стадионов, 96 тренировочных площадок. После чемпионата мира эти стадионы будут использоваться по своему прямому назначению.

    А тренировочные площадки, что, на мой взгляд, исключительно важно, мы передадим 30 детско-юношеским спортивным школам и футбольным клубам. Здесь будут тренироваться более 15 тысяч ребят.

    Все, что связано с детско-юношескими спортивными школами, – это тема отдельного внимания и заботы со стороны государства. Нужно думать, каким образом мы будем развивать эту систему и ее финансировать», – сказал чиновник.

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