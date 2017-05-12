Владелец Леонид Федун высказался на тему ближайшего будущего.

– Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

– Уже затрагивали тему селекции в разговорах с Каррерой?

– Мы прекрасно знаем, какие позиции необходимо укреплять. Усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от .

– Правда, что у Карреры остался год контракта?

– Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением, – ответил бизнесмен.

Почему чемпионом стал «Спартак»

Он сделал «Спартак» первым