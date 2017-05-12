Леонид Федун: «Каррера получит бонусы, не предусмотренные контрактом»
Владелец «Спартака» Леонид Федун высказался на тему ближайшего будущего.
– Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.
– Уже затрагивали тему селекции в разговорах с Каррерой?
– Мы прекрасно знаем, какие позиции необходимо укреплять. Усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.
– Правда, что у Карреры остался год контракта?
– Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением, – ответил бизнесмен.
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