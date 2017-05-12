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    Лукаку стал главной трансферной целью «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Челси Жозе Моуринью Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Антонио Конте Мино Райола Ромелу Лукаку

    Нападающий «Эвертона» Ромелу Лукаку стал приоритетной трансферной целью для главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

    Португалец попросил руководство «МЮ» побороться с «Челси» за 23-летнего форварда.

    Если «Юнайтед» не пробьется в Лигу чемпионов, больше шансов подписать бельгийца будет у лондонцев – главный тренер «синих» Антонио Конте также заинтересован в игроке.

    «Эвертон» постарается заработать на трансфере Лукаку более 60 миллионов фунтов.

    Агентом футболиста является Мино Райола, который прошлым летом привел в «МЮ» троих своих клиентов – Поля Погба, Златана Ибрагимовича и Генриха Мхитаряна.

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