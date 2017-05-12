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    Глава телерадиокомпании Украины: «Даже если сборная Украины поедет на ЧМ-2018, мы это показывать не будем»

    Теги сборная Украины телевидение ЧМ-2018 Зураб Аласания

    Руководитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что намерен добиваться отказа от трансляций матчей ЧМ-2018 даже в том случае, если на турнир попадет сборная страны. 

    «В вопросе трансляции ЧМ-2018, который пройдет в России, я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы это показывать не будем».

    Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай Бог, Украина не попадет», – рассказал Аласания. 

    В своей отборочной группе ЧМ-2018 сборная Украины занимает третье место, набрав восемь очков после пяти матчей.

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