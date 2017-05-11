Россия занимает 26-е место по количеству игроков, выступающих в иностранных чемпионатах

Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг из 50 стран, представители которых выступают в зарубежных чемпионатах.

Россия оказалась на 26-й строчке рейтинга: по состоянию на 1 мая 2017 года за рубежом играют 136 российских футболистов, 96% из них – в Европе.

Топ-10 рейтинга:

1. Бразилия – 1202 игрока

2. Франция – 781

3. Аргентина – 753

4. Сербия – 460

5. Англия – 451

6. Испания – 362

7. Германия – 335

8. Хорватия – 323

9. Нигерия – 292

10. Уругвай – 288

...

20. Швеция – 167

21. Кот-д’Ивуар – 163

22. Босния и Герцеговина – 158

23. Италия – 150

24. Дания – 146

25. Ирландия – 140

26. Россия – 136

27. Швейцария – 131

28-29. Япония – 130

28-29. США – 130

30. Парагвай – 123