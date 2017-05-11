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    Россия занимает 26-е место по количеству игроков, выступающих в иностранных чемпионатах

    Теги Премьер-лига Россия сборная России рейтинги

    Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг из 50 стран, представители которых выступают в зарубежных чемпионатах.

    Россия оказалась на 26-й строчке рейтинга: по состоянию на 1 мая 2017 года за рубежом играют 136 российских футболистов, 96% из них – в Европе.

    Топ-10 рейтинга:

    1. Бразилия – 1202 игрока

    2. Франция – 781

    3. Аргентина – 753

    4. Сербия – 460

    5. Англия – 451

    6. Испания – 362

    7. Германия – 335

    8. Хорватия – 323

    9. Нигерия – 292

    10. Уругвай – 288

    ...

    20. Швеция – 167

    21. Кот-д’Ивуар – 163

    22. Босния и Герцеговина – 158

    23. Италия – 150

    24. Дания – 146

    25. Ирландия – 140

    26. Россия – 136

    27. Швейцария – 131

    28-29. Япония – 130

    28-29. США – 130

    30. Парагвай – 123

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