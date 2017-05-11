Россия занимает 26-е место по количеству игроков, выступающих в иностранных чемпионатах
Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг из 50 стран, представители которых выступают в зарубежных чемпионатах.
Россия оказалась на 26-й строчке рейтинга: по состоянию на 1 мая 2017 года за рубежом играют 136 российских футболистов, 96% из них – в Европе.
Топ-10 рейтинга:
1. Бразилия – 1202 игрока
2. Франция – 781
3. Аргентина – 753
4. Сербия – 460
5. Англия – 451
6. Испания – 362
7. Германия – 335
8. Хорватия – 323
9. Нигерия – 292
10. Уругвай – 288
...
20. Швеция – 167
21. Кот-д’Ивуар – 163
22. Босния и Герцеговина – 158
23. Италия – 150
24. Дания – 146
25. Ирландия – 140
26. Россия – 136
27. Швейцария – 131
28-29. Япония – 130
28-29. США – 130
30. Парагвай – 123
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