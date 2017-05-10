Приложение Sports.ru для Android стало еще удобнее
Вслед за флагманским приложением Sports.ru для iOS мы сделали новое меню, добавили пуш-уведомления об ответе на комментарий, а также доработали ленту статусов и блоги в обновленной версии для Android.
1. Настраиваемое меню
Можно добавлять различные виды спорта в вашем персональном меню. Для каждой дисциплины теперь своя лента контента.
2. Новый блок «Избранное»
Теперь в меню отображаются ваши подписки на команды, турниры и игроков. Этот блок вы также можете настраивать.
3. Обновленная лента статусов
Подписываться на пользователей можно прямо в ленте. Лента статусов теперь есть и на «Главной».
4. Социальные пуш-уведомления
Теперь при ответе на ваш комментарий вы получаете пуш-уведомление.
5. Персональные новости и материалы
В секциях «Новости» и «Материлы» появились фильтры, которые дают возможность просматривать персональный контент или только главный контент.
Все нововведения доступны начиная с версии 5.1.1. Не забудьте обновиться!
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