Приложение Sports.ru для Android стало еще удобнее

Вслед за флагманским приложением Sports.ru для iOS мы сделали новое меню, добавили пуш-уведомления об ответе на комментарий, а также доработали ленту статусов и блоги в обновленной версии для Android.

1. Настраиваемое меню

Можно добавлять различные виды спорта в вашем персональном меню. Для каждой дисциплины теперь своя лента контента.

2. Новый блок «Избранное»

Теперь в меню отображаются ваши подписки на команды, турниры и игроков. Этот блок вы также можете настраивать.

3. Обновленная лента статусов

Подписываться на пользователей можно прямо в ленте. Лента статусов теперь есть и на «Главной».

4. Социальные пуш-уведомления

Теперь при ответе на ваш комментарий вы получаете пуш-уведомление.

5. Персональные новости и материалы

В секциях «Новости» и «Материлы» появились фильтры, которые дают возможность просматривать персональный контент или только главный контент.

Все нововведения доступны начиная с версии 5.1.1. Не забудьте обновиться!