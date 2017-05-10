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    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Приложение Sports.ru для Android стало еще удобнее

    Теги Sports.ru мобильные приложения

    Вслед за флагманским приложением Sports.ru для iOS мы сделали новое меню, добавили пуш-уведомления об ответе на комментарий, а также доработали ленту статусов и блоги в обновленной версии для Android.

    1. Настраиваемое меню

    Можно добавлять различные виды спорта в вашем персональном меню. Для каждой дисциплины теперь своя лента контента.

     

    2. Новый блок «Избранное»

    Теперь в меню отображаются ваши подписки на команды, турниры и игроков. Этот блок вы также можете настраивать.

    3. Обновленная лента статусов

    Подписываться на пользователей можно прямо в ленте. Лента статусов теперь есть и на «Главной».

    4. Социальные пуш-уведомления

    Теперь при ответе на ваш комментарий вы получаете пуш-уведомление.

    5. Персональные новости и материалы

    В секциях «Новости» и «Материлы» появились фильтры, которые дают возможность просматривать персональный контент или только главный контент.

    Все нововведения доступны начиная с версии 5.1.1. Не забудьте обновиться!

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