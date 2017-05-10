ФНЛ. «Факел» уступил «Балтике», «Кубань» разгромила «Зенит-2»
В 36-м туре ФНЛ хабаровский СКА разобрался со «Спартаком-2» (3:0), «Тосно» уступил «Тамбову» (0:3), «Динамо» разгромило «Сокол» (3:0), «Енисей» проиграл «Шиннику» (2:4), а «Кубань» была сильнее «Зенита-2» (3:0).
ФНЛ
36-й тур
- Дата проведения
- 10 мая, 11.30, «им. Ленина»
- Дата проведения
- 10 мая, 15.00, «Спартак»
- Гол:
- 1:0 – 49, пенальти Чеботару.
- Дата проведения
- 10 мая, 16.00, «стадион Спартак»
- Дата проведения
- 10 мая, 16.00, «Геолог»
- Дата проведения
- 10 мая, 17.00, «Старт»
- Дата проведения
- 10 мая, 18.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 10 мая, 18.30, «Шинник»
- Дата проведения
- 10 мая, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Голы:
- 0:1 – 58 Концедалов, 1:1 – 65 Каюмов, 1:2 – 75 Сердюк.
- Дата проведения
- 10 мая, 19.00, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 10 мая, 19.00, «Родина»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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