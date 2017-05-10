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    ФНЛ. «Факел» уступил «Балтике», «Кубань» разгромила «Зенит-2»

    Теги Кубань Химки Спартак Нальчик результаты ФНЛ Динамо Москва Шинник Балтика Мордовия Сибирь СКА Хабаровск Луч-Энергия Енисей Сокол Факел Зенит-2 Тюмень Нефтехимик Волгарь Тосно Спартак-2 ФК Тамбов

    В 36-м туре ФНЛ хабаровский СКА разобрался со «Спартаком-2» (3:0), «Тосно» уступил «Тамбову» (0:3), «Динамо» разгромило «Сокол» (3:0), «Енисей» проиграл «Шиннику» (2:4), а «Кубань» была сильнее «Зенита-2» (3:0).

    ФНЛ

    36-й тур

    СКА Хабаровск – Спартак-2 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    10 мая, 11.30, «им. Ленина»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 35 Корян, 2:0 – 49 Дедечко, 3:0 – 54 Никифоров.

     

    Сибирь – Спартак Нальчик 1:0 (0:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 мая, 15.00, «Спартак»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 49, пенальти Чеботару.

     

    ФК Тамбов – Тосно 3:0 (3:0, 0:0)
    Дата проведения
    10 мая, 16.00, «стадион Спартак»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 16 Овсиенко, 2:0 – 20 Шевчук, 3:0 – 35, пенальти Шевчук.

     

    Тюмень – Нефтехимик 2:0 (1:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 мая, 16.00, «Геолог»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 45 Мамтов, 2:0 – 67 Кленкин.

     

    Мордовия – Волгарь 3:0 (1:0, 2:0)
    Дата проведения
    10 мая, 17.00, «Старт»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 9 Навлетов, 2:0 – 71 Петров, 3:0 – 82 Петров.

     

    Сокол – Динамо 0:3 (0:0, 0:3)
    Дата проведения
    10 мая, 18.00, «Локомотив»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 71 Панченко, 0:2 – 74 Ташаев, 0:3 – 90 Панченко.

     

    Шинник – Енисей 4:2 (1:1, 3:1)
    Дата проведения
    10 мая, 18.30, «Шинник»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 1 Нетфуллин, 1:1 – 23 Камеш, 1:2 – 70 Васильев, 2:2 – 72 Нетфуллин, 3:2 – 75 Султонов, 4:2 – 90 Низамутдинов.

     

    Факел – Балтика 1:2 (0:0, 1:2)
    Дата проведения
    10 мая, 19.00, «Центральный стадион профсоюзов»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 58 Концедалов, 1:1 – 65 Каюмов, 1:2 – 75 Сердюк.

     

    Кубань – Зенит-2 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    10 мая, 19.00, «стадион Кубань»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 5 Лобкарев, 2:0 – 14, автогол Карпов, 3:0 – 90 Коновалов.

     

    Химки – Луч-Энергия 2:2 (1:1, 1:1)
    Дата проведения
    10 мая, 19.00, «Родина»
    Онлайн матча
    Голы:
    0:1 – 9 Гордиенко, 1:1 – 10 Кузьмичев, 2:1 – 49 Чернышов, 2:2 – 90 Ребко.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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