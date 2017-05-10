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    Диего Симеоне: «Атлетико» не сдастся, пока судья не даст финальный свисток»

    Теги Реал Мадрид Атлетико Лига чемпионов Диего Симеоне

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался в преддверии ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала» (первая игра – 0:3).

    «Мы верим в себя и в наши сильные качества. Мы не собираемся изменять себе в этом матче. Мы знаем, на что способны. Я полностью уверен в своих игроках и не сомневаюсь, что в среду они все сделают правильно. Мы будем хорошо защищаться и искать свои шансы. У «Реала», возможно, лучший состав в мире наряду с «Барселоной» и «Баварией».

    Мы гордимся, что играем на такой стадии, в полуфинале Лиги чемпионов. Наша команда – единственная, кто не мог себе позволить дать отдохнуть игрокам в последнем матче чемпионата. У нас есть свои козыри, и мы постараемся выполнить очень сложную задачу. Но мы не сдадимся, пока судья не даст финальный свисток», – сказал Симеоне.

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