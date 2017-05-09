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    Сухая серия «Ювентуса» в ЛЧ прервалась на 690-й минуте, это второй результат в истории

    Теги Монако Милан Челси Аякс Ювентус серия А Италия Лига чемпионов Арсенал

    «Ювентус» по ходу второго тайма ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Монако» (2:1, второй тайм) продлил свою сухую серию в Лиге чемпионов до 690 минут.

    Прервал серию на 69-й минуте матча нападающий монегасков Килиан Мбаппе. Таким образом, в ЛЧ «бьянконери» пропустили впервые с ноября прошлого года.

    Туринцы обошли «Милан», «Аякс» и «Челси» и поднялись с пятого на второе место в рейтинге наиболее продолжительных серий без пропущенных мячей в турнире.

    Лучший результат в сезоне-2005/06 показал «Арсенал» (995 минут).

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