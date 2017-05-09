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    У Венгера появились разногласия с исполнительным директором «Арсенала» Газидисом

    Теги Арсен Венгер премьер-лига Англия Арсенал Иван Газидис

    В «Арсенале» по окончании сезона могут произойти перемены, утверждает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

    У главного тренера команды Арсена Венгера и исполнительного директора клуба Ивана Газидиса существуют разногласия по поводу дальнейшей работы.

    Кому-то из них, скорее всего, придется покинуть клуб.

    Ранее Венгер критически высказался по поводу позиции спортивного директора, которая на данный момент вакантна. «Пока я буду оставаться тренером «Арсенала», я буду решать все вопросы по этой части», – сказал Венгер.

    Что делать с Венгером?

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