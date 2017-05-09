У Венгера появились разногласия с исполнительным директором «Арсенала» Газидисом
В «Арсенале» по окончании сезона могут произойти перемены, утверждает журналист The Telegraph Мэтт Лоу.
У главного тренера команды Арсена Венгера и исполнительного директора клуба Ивана Газидиса существуют разногласия по поводу дальнейшей работы.
Кому-то из них, скорее всего, придется покинуть клуб.
Ранее Венгер критически высказался по поводу позиции спортивного директора, которая на данный момент вакантна. «Пока я буду оставаться тренером «Арсенала», я буду решать все вопросы по этой части», – сказал Венгер.
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