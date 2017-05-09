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    Иско назвал Тони Адамса официантом в матче с «Гранадой»

    Теги Реал Мадрид примера Испания Тони Адамс Гранада Иско

    Полузащитник «Реала» Иско позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес главного тренера «Гранады» Тони Адамса в матче с андалусийцами (4:0).

    Сидевший на скамейке запасных испанец выкрикнул в сторону Адамса, когда на том была жилетка от костюма: «Эй, официант, мне кока-колу, пожалуйста». Партнеры по команде посмеялись над шуткой Иско.

    Адамс – четырехкратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка Англии и дважды выигрывал Кубок Лиги. На счету Иско на клубном уровне по две победы в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира и одна победа в Кубке Испании.

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