Иско назвал Тони Адамса официантом в матче с «Гранадой»

Полузащитник Иско позволил себе нелицеприятные высказывания в адрес главного тренера «Гранады» в матче с андалусийцами (4:0).

Сидевший на скамейке запасных испанец выкрикнул в сторону Адамса, когда на том была жилетка от костюма: «Эй, официант, мне кока-колу, пожалуйста». Партнеры по команде посмеялись над шуткой .

Адамс – четырехкратный чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка Англии и дважды выигрывал . На счету на клубном уровне по две победы в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира и одна победа в Кубке Испании.