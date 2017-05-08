Балотелли впервые в карьере забил 15 голов за сезон в чемпионате

Форвард «Ниццы» отличился в матче французской лиги 1 с «Марселем» (1:2).

26-летний итальянец забил 15-й гол в текущем турнире, побив личный рекорд в чемпионатах за сезон.

Предыдущее достижение Балотелли (14 мячей) было установлено в сезоне-2013/14, когда он забивал за «Милан».

Ранее нападающий также выступал за «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Интер».