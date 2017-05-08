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    Ташчи подтвердил, что пойдет до Германии пешком

    Теги Спартак Сердар Ташчи Премьер-лига Россия видео

    Защитник «Спартака» Сердар Ташчи во время празднования чемпионства в РФПЛ подтвердил, что пойдет до Германии пешком.

    Подобное обещание немец дал в феврале, во время зимних сборов, при условии, что красно-белые победят в чемпионате России.

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