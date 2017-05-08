Ташчи подтвердил, что пойдет до Германии пешком
Защитник «Спартака» Сердар Ташчи во время празднования чемпионства в РФПЛ подтвердил, что пойдет до Германии пешком.
Подобное обещание немец дал в феврале, во время зимних сборов, при условии, что красно-белые победят в чемпионате России.
Таски подтвердил, что пойдет до Германии пешком #СпартакЧемпион pic.twitter.com/M7MXWHL4r2— СЭ Спартак (@spartak_se) 7 мая 2017 г.
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