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    Мирча Луческу: «Не думаю, что «Спартак» был лучшим, но чемпионство заслужил»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Мирча Луческу Крестовский

    Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал победу «Спартака» в чемпионате России и поделился мнением о состоянии поля на «Крестовском».

    «Не думаю, что «Спартак» был лучшим. Он, конечно, заслужил чемпионство. Все было на их стороне. «Спартак» создал хороший коллектив. Чувствовалась их поддержка и со стороны прессы, и другая поддержка, о которой вы знаете. Мы же не смогли, к сожалению, составить им конкуренцию. Есть много факторов, которые нужно в дальнейшем анализировать.

    Я понимаю московских журналистов, которые защищают местные клубы. А вы (журналисты Санкт-Петербурга – прим.), к сожалению, этого не делаете и всегда ищете только подоплеку. Если я сказал, что поле плохое, то оно на самом деле плохое и влияет на игру и результаты. Спросите у футболистов», – сказал Луческу.

    «Спартак» одержал досрочную победу в чемпионате России после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

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