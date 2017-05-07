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    Денис Глушаков: «Сегодня я поцелую ромбик, чтобы все видели, что я родился красно-белым»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Денис Глушаков

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы в чемпионате России.

    «Спасибо большое за поздравления. Я сейчас на нашем стадионе. Нигде не смотрел матч «Зенита». Я просто чувствовал.

    Сегодня 40 дней, как из жизни ушел дядя. Я никогда не мог подумать, что выиграю чемпионство в такой день. Это чемпионство я посвящаю ему. 

    Это знаменательное событие. Всех болельщиков я поздравляю с чемпионством.

    Я никогда не целовал никакой ромбик. Но сегодня я поцелую его, чтобы все видели, что я родился красно-белым. «Спартак» – чемпион!», – сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

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