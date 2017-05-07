Денис Глушаков: «Сегодня я поцелую ромбик, чтобы все видели, что я родился красно-белым»
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился эмоциями после победы в чемпионате России.
«Спасибо большое за поздравления. Я сейчас на нашем стадионе. Нигде не смотрел матч «Зенита». Я просто чувствовал.
Сегодня 40 дней, как из жизни ушел дядя. Я никогда не мог подумать, что выиграю чемпионство в такой день. Это чемпионство я посвящаю ему.
Это знаменательное событие. Всех болельщиков я поздравляю с чемпионством.
Я никогда не целовал никакой ромбик. Но сегодня я поцелую его, чтобы все видели, что я родился красно-белым. «Спартак» – чемпион!», – сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».
Как «Спартак» возвращал чемпионство
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