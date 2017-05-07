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    Сергей Семак: «Столько моментов, которые с судей нужно спрашивать»

    Теги Рубин Сергей Семак Премьер-лига Россия Уфа

    Главный тренер «Уфы» Сергей Семак прокомментировал судейство после поражения от «Рубина» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата России.

    «Почему не смогли удержать победный счет? Потому что неудачно сыграли на стандартах, после которых пропустили два мяча. У нас были моменты, чтобы сравнять счет. По второму тайму претензий быть не может, но чтобы побеждать, нужно больше забивать.

    Пенальти? Спросите у судейства. Там столько моментов, которые с них нужно спрашивать. Если Жонатас выходит и хватается за голову, то что говорить о нас, о скромном клубе. Нас в расчет никто не берет, поэтому мы не говорим о судействе», – сказал Семак в эфире телеканала «Наш Футбол».

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