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    Globoesporte: Винисиус Жуниор перейдет в «Реал», трансфер оценивается в 61 млн евро

    Теги Фламенго высшая лига Бразилия Барселона Реал Мадрид примера Испания возможные трансферы

    Полузащитник «Фламенго» Винисиус Жуниор дал согласие на переход в «Реал», отказав «Барселоне», утверждает бразильское издание Globoesporte.

    Основная сумма трансфера 16-летнего бразильца – 45 миллионов евро, что на 20 миллионов больше предложения «Барселоны». Если учитывать все бонусы, то «Реал» заплатит 61 миллион евро.

    Винисиус Жуниор не приедет в «Реал» до совершеннолетия, переход может быть оформлен только летом 2018 года, после чемпионата мира.

    Винисиус Жуниор считается одним из самых талантливых футболистов Бразилии. Он может играть на трех позициях в линии атаки, но комфортнее всего чувствует себя на левом фланге.

    Напомним, в прошлом году «Палмейрас» продал Габриэля Жезуса в «Манчестер Сити» за 32,7 миллиона евро.

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